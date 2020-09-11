مقتل 16 شخصا بحرائق الغابات غربي أمريكا وإجلاء نصف مليون شخص

أعلنت السلطات في ولاية أوريغون الأمريكية الجمعة، إجلاء نصف مليون شخص نتيجة حرائق الغابات الضخمة التي اجتاحت الساحل الغربي للولايات المتحدة.

وذكرت الشرطة أن 11 شخصا لقوا مصرعهم في ولاية كاليفورنيا بينما لقي 4 آخرون حتفهم في أوريغون منذ يوم الاثنين الماضي، ولقي طفل يبلغ من العمر عاما واحدا حتفه في ولاية واشنطن.

وقال مكتب إدارة الأزمات في الولاية، إن "عدد من صدرت الأوامر بإجلائهم في الولاية وحدها قفز إلى نحو 500 ألف يمثلون نحو ثمن إجمالي عدد السكان بينما تعرضت ضواحي مدينة بورتلاند لتهديد أكبر حريق في الولاية".

وشردت الحرائق الآلاف أيضا إلى الشمال والجنوب في ولايتي واشنطن وكاليفورنيا.

وتعرضت ولاية أوريغون لأكبر الأضرار من قرابة 100 حريق مشتعلة في ولايات الغرب الأمريكي، من بينها قرابة 36 حريقا فقط في أوريغون يكافحها نحو 3000 من أفراد الإطفاء.

المصدر: "رويترز"