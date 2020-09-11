أوكرانيا.. يوليا تيموشينكو تتعافى من كورونا

تعافت زعيمة حزب "باتكيفشتشينا" وعضو البرلمان الأوكراني يوليا تيموشينكو، من إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت سكرتيرتها الصحفية مارينا سوروكا، اليوم: "حصلت يوليا فلاديميروفنا تيموشينكو، للتو على نتيجة اختبار سلبية بخصوص كوفيد-19. لقد تمكنت من التغلب على فيروس كورونا".

وأكدت سوروكا أن الوضع الصحي للسيدة تيموشينكو، بات "أفضل بكثير"، ولكن لا يزال يلاحظ وجود بعض عواقب فيروس كورونا. وقالت: "لا يزال هناك التهاب رئوي، لكن العلاج يسير على ما يرام، وقريبا ستعود إلى حياتها الطبيعية بالفعل".

في النصف الثاني من شهر أغسطس، أعلن أن يوليا تيموشينكو أصيبت بمرض كوفيد-19، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة خطيرة.

وأفادت بعض وسائل الإعلام الأوكرانية بعد ذلك، أنه تم ربط تيموشينكو بجهاز التنفس الصناعي، وكان لديها ارتفاع في درجة الحرارة.

المصدر: تاس