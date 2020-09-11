تفشي كورونا يهدد بإرجاء أول زيارة إماراتية رسمية إلى إسرائيل

أكد وزير إسرائيلي أن أول زيارة لوفد رسمي إماراتي إلى الدولة العبرية قد تؤجل بسبب ارتفاع وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ورجح وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي، يزهار شاي (الذي كان بين كبار المسؤولين الإسرائيليين الذين زاروا أبوظبي في 31 أغسطس الماضي)، في حديث إلى إذاعة "102 إف إم" اليوم الجمعة، أن الزيارة الإماراتية التي كانت مقررة أصلا في 22 سبتمبر "إما ستؤجل أو ستتطلب شروطا خاصة".

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وأعرب الوزير عن أمله في أن يثمن الجانب الإماراتي اهتمام السلطات الإسرائيلية بصحة المواطنين وسيبدي التفهم إذا ما اضطرت تل أبيب إلى إرجاء الزيارة.

ولم تؤكد الإمارات حتى الآن وجود خطة لتنفيذ هذه الزيارة.

ومن المقرر أن تقام في واشنطن في 15 سبتمبر مراسم رسمية لتوقيع اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات.

ويأتي ذلك في وقت بلغت فيه وتيرة تفشي كورونا في إسرائيل مستوى غير مسبوق وتخطت عتبة الأربعة آلاف إصابة يوميا، ما دفع حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إعادة فرض إغلاق شامل في عموم البلاد.

وتتصدر إسرائيل حاليا قائمة الدول الأكثر تضررا بكورونا على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بالنسبة لعدد السكان، بـ146542 إصابة مؤكدة منها 1077 حالة وفاة.

المصدر: رويترز + وكالات