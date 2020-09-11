رئيس زامبيا ينعى "سمكة الحظ"

انضم رئيس زامبيا إدغار لونغو، إلى شعبه في الحداد على السمكة "مافيشي" النافقة، التي اعتقد طلاب إحدى الجامعات أنها كانت تجلب لهم الحظ السعيد في الاختبارات.

وكتب لونغو في منشور على "فيسبوك": "إن عظمة الأمة وتقدمها الأخلاقي يمكن الحكم عليه من خلال الطريقة التي تعامل بها حيواناتها"، وهي مقولة للزعيم الهندي المناهض للاستعمار المهاتما غاندي.

وأضاف: "أنا سعيد لأنك تلقيت وداعا لائقا، سنفتقدك جميعا".

وعلى مدى العقدين الماضيين، ساد اعتقاد بين طلاب جامعة كوبربيلت، ثاني أكبر جامعة بالبلاد، بأن السمكة تجلب لهم الحظ السعيد في الامتحانات.

واعتاد بعض الطلاب على زيارة السمكة وتحيتها قبيل الامتحانات، معتقدين أنها تجلب لهم الحظ السعيد، بينما رأى آخرون أنها تخفف التوتر.

المصدر: وكالات