"العدالة والتنمية" يدافع عن أردوغان ويتهم ماكرون بالفكر الاستعماري

اتهم المتحدث باسم "حزب العدالة والتنمية" التركي الحاكم عمر تشيليك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باعتناق الفكر الاستعماري، وذلك ردا على انتقاده نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

إقرأ المزيد

وكتب تشيليك على "تويتر" اليوم الخميس: "قال ماكرون: مشكلتنا ليست مع الشعب التركي، بل مع أردوغان. هذه هي لعبة قديمة وغير أخلاقية اعتاد عليها المستعمرون، يبدون المحبة الزائفة للشعوب بهدف استغلالها، لكنهم استهدفوا القادة الوطنيين".

Macron “sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan’la” demiş. Sömürgecilerin eski ve ahlaksız bir oyunudur bu. Halkları sömürmek içi sahte sevgi gösterisi sunar ama vatansever liderleri hedef alırlardı.

Sömürgeci kafanın Cumhurbaşkanımızı hedef alması bizim için gururdur. — Ömer Çelik (@omerrcelik) September 10, 2020

وأضاف: "استهداف رئيس بلادنا من قبل العقلية الاستعمارية، فخر لنا.. لدينا مشكلة مع أصحاب العقلية الاستعمارية مثلك يا سيد ماكرون. لدينا روابط إخاء وإنسانية مع الشعوب التي تريدون استغلالها. لهذا السبب نحن في مواجهة معكم".

وأشار إلى أن من يقول إن "تركيا شيء وأردوغان شيء آخر" مخطئ لأنه لا يمكن "فصل الشعب عن رئيسه المنتخب"، مؤكدا أن فرنسا سبق ومارست "اللعبة نفسها مرارا في إفريقيا".

وتابع: "ماكرون يواصل انتهاج العقلية الاستعمارية فيما يواصل رئيس بلادنا الدفاع عن حقوق الشعوب المظلومة، وحماية السلام وإفشال ألاعيب الاستعماريين".

واعتبر أن ماكرون "يحاول الآن ممارسة اللعبة الاستعمارية في شرق البحر المتوسط ​​باستخدام اليونان... إنه يحاول نقل اللعبة التي جربها في سوريا إلى المتوسط. لن يسمح رئيسنا بهذا العدوان".

وفي وقت سابق قالت الخارجية التركية إن "ماكرون يهاجم تركيا بحرقة بعدما أحبطنا كافة مخططاته الخبيثة وأفسدنا ألاعيبه في السياسة الخارجية".

المصدر: RT + الأناضول