كورونا في إسرائيل.. الإصابات اليومية تلامس الـ4000 والكابينيت يبحث فرض إغلاق عام

في زيادة غير مسبوقة، أعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية اليوم الخميس، عن تسجيل أكثر من 3.9 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة في تقرير نشرته صباح اليوم تسجيل 3951 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة، مشيرة إلى أن 825 من هذه الإصابات تم رصدها منذ منتصف الليل الماضي.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت منذ بداية الجائحة في إسرائيل 143049 بما في ذلك 1055 حالة وفاة و109775 حالة شفاء و32217 حالة نشطة بينها 487 مريضا في حالة خطرة 137 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الإصابات التي تم رصدها خلال اليوم الأخير يتجاوز بثلاثة أضعاف إجمالي عدد الإصابات التي سجلت خلال شهر مايو الماضي.

ومن المقرر أن يعقد الكابينيت الخاص بمكافحة تفشي كورونا في إسرائيل في وقت لاحق من اليوم اجتماعا بهدف دراسة إمكانية فرض إغلاق شامل في عموم البلاد بهدف كبح جماح الجائحة.

ويأتي ذلك على خلفية أنباء عن حث كبار المسؤولين الصحيين في البلاد، بمن فيهم وزير الصحة يولي إدلشتاين والمدير العام لوزارة الصحة حيزي ليفي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التصرف فورا لفرض إغلاق شامل.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية