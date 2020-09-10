كونتي: بوتين أكد لي سعي روسيا إلى فتح تحقيق لتوضيح ما حصل لنافالني

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد له نيته فتح تحقيق بغية تحديد ملابسات حادث التسميم المزعوم للمعارض الروسي أليكسي نافالني.

وذكر كونتي، في حديث لصحيفة Il Foglio الإيطالية: "الرئيس بوتين أكد لي أن روسيا تسعى إلى توضيح ما حصل وأنه سيشكل لجنة للتحقيق وأبدى استعداده للتعاون مع السلطات الألمانية".

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وشدد رئيس الحكومة الإيطالية على أهمية التعاون بين روسيا والاتحاد الأوروبي بشأن الموضوع، معربا عن قناعته بأن التعاون هو أفضل سبيل لمنع تأثر العلاقات بين الطرفين جراء "الحادث الدراماتيكي".

وقال كونتي إن إيطاليا تشاطر موقف شركائها الأوروبيين القاضي بضرورة تسليط الضوء على ما حصل وتحديد المسؤولين عما وصفه "هجوما خطيرا" على المعارض.

المصدر: وكالات