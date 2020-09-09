موسكو: برلين تستغل قضية نافالني لتشويه سمعة روسيا على الصعيد الدولي

حملت موسكو، اليوم الأربعاء، الحكومة الألمانية المسؤولية عن استغلال قضية التسميم المزعوم للمعارض الروسي، أليكسي نافالني، بغية تحقيق أهداف سياسية.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها أنها أعربت للسفير الألماني لدى موسكو، غيزا أندرياس فون غاير، عن "احتجاجها الحازم على إطلاق الحكومة الفدرالية الألمانية اتهامات باطلة وإنذارات نهائية بحق روسيا" بشأن قضية نافالني، مضيفة أن "برلين تستغل هذه القضية بكل وضوح كذريعة لتشويه سمعة روسيا على الصعيد الدولي".

ووصفت الخارجية الروسية الوضع حول قضية نافالني بأنه "حالة من الهستيريا"، مطالبة ألمانيا مجددا بالتجاوب بشكل مفصل مع الطلب الرسمي الذي قدمته النيابة العامة الروسية في 27 أغسطس الماضي، بما يشمل تسليم المواد البيولوجية ونتائج الفحوص والعينات، كي يدرسها الخبراء الروس على نحو متكامل.

يتبع..