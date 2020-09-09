بعد استدعائه على خلفية قضية نافالني.. السفير الألماني يصل إلى الخارجية الروسية

وصل سفير ألمانيا لدى موسكو، غيزا أندرياس فون غاير، إلى مبنى الخارجية الروسية اليوم بعد استدعائه على خلفية الوضع حول المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي تزعم برلين أنه تعرض للتسميم.

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ورفض غاير الإدلاء بأي تعليق للصحفيين الذين تجمعوا في انتظاره عند مدخل الوزارة، حسبما ذكرت وكالة "انترفاكس".

وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت أمس الثلاثاء أنها استدعت السفير لتقديم الإيضاحات حول موقف برلين من طلب روسيا الحصول على معلومات عن الفحوص الطبية التي خضع لها في ألمانيا المدون الروسي المعارض، أليكسي نافالني، بغية تحديد ملابسات تسميمه المزعوم.

من جانبها، سبق أن وصفت الخارجية الألمانية زيارة السفير إلى مقر الخارجية الروسية بأنه "لقاء مخطط له منذ فترة طويلة".

ولفتت الخارجية الروسية في بيان لها في وقت سابق اليوم الأربعاء إلى أن برلين لم ترد بشكل سريع وبناء على طلب موسكو بشأن نتائج فحوص نافالني ببرلين، مضيفة أن "عدم تسليم برلين المعلومات المذكورة يمنع أجهزة إنفاذ القانون الروسية من تفعيل جميع الآليات الإجرائية اللازمة لتحديد ملابسات ما حصل للمدون المعارض".

المصدر: وكالات