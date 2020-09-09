كتاب: ترامب أقر بالتهوين من شأن فيروس كورونا لعدم إثارة ذعر الأمريكيين

أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير بأنه كان يعرف مدى خطورة فيروس كورونا وقدرته على الانتشار، لكنه لم ينقل هذه المعلومات إلى الشعب الأمريكي لأنه لم يكن يرغب في إثارة الذعر.

وظهرت التصريحات في مقابلات أجريت حينها وكانت أساسا لكتاب جديد بعنوان "الغضب" للصحفي بوب وودوارد، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر، في وقت تتعرض فيه جهود ترامب في محاربة "كوفيد-19" لانتقادات لاذعة تصفها بأنها ضعيفة ومتأخرة للغاية، بحسب ما نشرته شبكة تلفزيون "سي.إن.إن".

وهاجم جو بايدن المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الرئيس الأمريكي الذي هون من شأن الفيروس لشهور في الوقت الذي كان يستفحل فيه الوباء وينتشر بسرعة، وضرب على وتر بطء الحكومة في اتخاذ إجراءات المكافحة.

وقال ترامب لوودوارد في 19 مارس، بعد أيام من إعلانه حالة الطوارئ الوطنية "كنت أريد على الدوام التهوين من شأنه.. ما زلت أفضل التهوين من شأنه، لأنني لا أريد إثارة حالة من الذعر".

In interviews with Bob Woodward for his new book RAGE, President Trump admits to downplaying the seriousness of COVID-19: https://t.co/UUxABgA7ENpic.twitter.com/8akrlaw6Ql — NPR Books (@nprbooks) September 9, 2020

وفي تلك المحادثة، قال ترامب لوودوارد أيضا إن بعض "الحقائق المدهشة" ظهرت على الفور بشأن من يستهدفهم الفيروس، مضيفا "ليسوا كبار السن فقط.. الشباب أيضا.. كثير من الشباب".

وأفادت "سي إن إن" و"واشنطن بوست"، حسبما ورد في المقابلات، بأن ترامب كان يعلم في أوائل فبراير أن الفيروس قاتل بصورة استثنائية.

وصرح ترامب في تسجيل لمقابلة مع وودوارد جرت في السابع من فبراير "بأنه ينتقل عبر الهواء.. هذا أصعب دائما من اللمس.. لست مضطرا للمس الأشياء.. صحيح؟ لكن بالنسبة للهواء.. أنت تتنفسه وهذه هي الطريقة التي ينتقل بها".

ونفى البيت الأبيض، يوم الأربعاء، تضليل ترامب للأمريكيين عن عمد حول الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 190 ألف شخص في الولايات المتحدة حتى الآن، مع ارتفاع حالات الإصابة الجديدة في الغرب الأوسط.

Sunday, 60 Minutes returns with an interview with Bob Woodward about his new book on President Donald Trump, “Rage.”



Drawing from recordings of phone calls with the president, Woodward reveals what he learned from the lengthy and frank conversations. https://t.co/6ivf0Mx7iApic.twitter.com/Q2QAEHHSYL — 60 Minutes (@60Minutes) September 9, 2020

المصدر: رويترز