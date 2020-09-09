رسالة من روحاني إلى كيم جونغ أون

بعث الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء ببرقية تهنئة إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لقيام دولته.

وقدم روحاني في البرقية التهاني إلى كيم بمناسبة العيد الوطني لبلده، معربا عن ثقته في "المزيد من توسيع التعاون بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل، وذلك نظرا لإرادة المسؤولين في البلدين".

وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية بأن البرقية تضمنت "تمنيات الرئيس روحاني الطيبة" إلى الزعيم الكوري بوافر الصحة والسعادة وللشعب الكوري بـ"استمرار التقدم والرقي".

المصدر: إرنا