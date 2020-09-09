بعد اتفاق التطبيع التاريخي بين الإمارات وإسرائيل... ترشيح ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام

قام مشرع نرويجي بترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام العام القادم، على خلفية إسهام سيد البيت الأبيض في إبرام اتفاق التطبيع التاريخي بين الإمارات وإسرائيل.

وبعث النائب في البرلمان النرويجي عن حزب التقدم اليميني، كريستيان تيبرينغ جيدي، برسالة إلى اللجنة النرويجية لجائزة نوبل بطلب تسجيل ترامب بين المرشحين لنيل جائزة نوبل للسلام عام 2021.

وأشار البرلماني إلى الدور المحوري الذي اضطلعت به إدارة ترامب في مساعي إقامة العلاقات بين إسرائيل والإمارات، مشددا على أن "الاتفاق المبرم بين تل أبيب وأبوظبي قد يمثل نقطة تحول سيصبح الشرق الأوسط بفضلها منطقة للتعاون والازدهار"، خاصة وأن دولا إقليمية أخرى من المتوقع أن تحذو حذو الإمارات.

وأشار المشرع النرويجي أيضا في رسالته إلى جهود ترامب في مجال تطبيع العلاقات بين الهند وباكستان، وبين الكوريتين الشمالية والجنوبية، بالإضافة إلى تفعيل مساعي سحب القوات الأمريكية من أفغانستان والعراق، لافتا إلى أن "ترامب أصبح أول رئيس أمريكي منذ 39 عاما لن تنخرط الولايات المتحدة خلال فترة حكمه في نزاع عسكري جديد".

وأعرب المشرع في تصريحات صحفية عن قناعته بأن ترامب أسهم أكثر من أي مرشح آخر في جهود إحلال السلام بين الدول.

وكان النائب تيبرينغ جيدي قد رشح ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام عام 2019، بسبب جهود الرئيس الأمريكي الدبلوماسية الرامية إلى تخفيف التوتر مع كوريا الشمالية.

المصدر: وكالات