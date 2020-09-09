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وفاة جنرال تركي في إدلب السورية

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وفاة جنرال تركي في إدلب السورية
Reuters Murad Sezer
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نعت وزارة الدفاع التركية ضابطا بارزا برتبة عميد، فارق الحياة خلال أداء الخدمة في محافظة إدلب السورية.

وأكدت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء أن العميد سيزغين أردوغان (51 عاما) تعرض لوعكة صحية خلال تواجده في منطقة عمليات الجيش التركي في إدلب، وتم نقله إلى المستشفى فورا، لكن مساعي الأطباء لم تنجح في إنقاذ حياته.

وذكرت تقارير إعلامية أن سبب وفاة الضابط الرفيع يعود إلى نوبة قلبية.

وتولى العميد أردوغان في أغسطس العام الماضي قيادة اللواء الـ47 في منطقة باغجلار باسطنبول، حسب ما نشرت صحيفة Milliyet التركية.

وستنقل جثة الضابط المتوفي جوا من ولاية هاطاي الحدودية إلى مدينة إسبرطة حيث ستقام مراسم دفنه.

المصدر: وسائل إعلام تركية

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