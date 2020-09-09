بيان منتظر لترامب بشأن سحب المزيد من القوات الأمريكية من العراق

أبلغ مسؤول أمريكي رفيع أمام صحفيين بالبيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب سيدلي يوم غد بتصريح بشأن انسحاب القوات الأمريكية من العراق.

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وأفيد بأن المسؤول الرفيع بالإدارة الأمريكية قال إن "إعلانا عن سحب مزيد من القوات من العراق متوقع غدا"، وعلاوة على ذلك "سيكون هناك إعلان آخر بشأن أفغانستان في الأيام المقبلة".

ووفق وكالة رويترز، فإن البيان الثاني هو الآخر يتعلق بخفض الوجود العسكري الأمريكي.

صحيفة "وول ستريت جورنال" كانت أفادت أواخر أغسطس الماضي، نقلا عن مصادر حكومية، بأن الولايات المتحدة تخطط لخفض عدد القوات في العراق إلى 3.5 ألف جندي في الأشهر المقبلة. ويوجد في الوقت الحال نحو 5.2 ألف جندي أمريكي في العراق.

وتقوم القوات الأمريكية في العراق بمهام مختلفة منذ عام 2003، فيما شنت القوات الأمريكية ليلة 3 يناير الماضي هجوما صاروخيا بالقرب من مطار بغداد، قتل فيه قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيرني، اللواء قاسم سليماني.

وشنت طهران ردا على ذلك ليلة 8 يناير هجوما صاروخيا على موقعين في العراق يستخدمهما الجيش الأمريكي، وهما قاعدة عين الأسد ومطار أربيل.

وأثارت تصرفات الأمريكيين الذين شنوا هجمات على جماعات شيعية مسلحة في العراق منذ 29 ديسمبر، انتقادات من قبل السلطات العراقية، وفي 5 يناير، أصدر البرلمان العراقي قرارا يطالب بالانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية من البلاد.

وورد في بيان مشترك للسلطات الأمريكية والعراقية صدر في يونيو الماضي، عقب محادثات في إطار حوار استراتيجي بدأ بين الجانبين، أن واشنطن ستواصل تقليص وجودها العسكري في العراق خلال الأشهر المقبلة، وستناقش مع بغداد وضع الجنود الأمريكيين المتبقين في البلاد.

المصدر: تاس