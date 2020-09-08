بريطانيا تمنع التجمعات لأكثر من 6 أشخاص

من المقرر أن تعلن بريطانيا يوم الأربعاء عن قيود جديدة صارمة بشأن التجمعات في جميع أنحاء البلاد، حيث يحاول رئيس الوزراء بوريس جونسون السيطرة على ارتفاع الإصابات بـ"كوفيد-19".

وقال جونسون إنه اعتبارا من 14 سبتمبر، سيتم منع المجموعات التي تضم أكثر من ستة أشخاص من الاجتماع وتغريمهم إذا لم يمتثلوا للقانون.

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وبدأ عدد الحالات في بريطانيا في الارتفاع بشكل حاد مرة أخرى في الأيام الأخيرة، على الرغم من أن الاختبارات منتشرة على نطاق واسع وأن عدد الأشخاص في المستشفى أقل بكثير من ذروة تفشي المرض، إلا أن الوزراء يخشون من أنه قد بدأ يخرج عن نطاق السيطرة.

وقال جونسون: "نحن بحاجة إلى التحرك الآن لوقف انتشار الفيروس.. لذلك سنبسط ونقوي القواعد المتعلقة بالاتصال الاجتماعي حتى يسهل فهمها ولكي يتسنى للشرطة إنفاذها".

وكان الحد السابق لعدد الأشخاص الذين يمكنهم الاختلاط معا هو 30.

إلى ذلك، لن تنطبق القواعد الجديدة على أماكن العمل أو المدارس، وستكون هناك إعفاءات لحفلات الزفاف والجنازات وبعض الرياضات الجماعية المنظمة.

جدير بالذكر أن اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية وضعت سياسات إغلاق خاصة بها.

المصدر: رويترز