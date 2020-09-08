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تشاووش أوغلو: تركيا أقوى من اليونان في الميدان وعلى طاولة الحوار

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تشاووش أوغلو: تركيا أقوى من اليونان في الميدان وعلى طاولة الحوار
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قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن تركيا أقوى من اليونان في الميدان وعلى طاولة الحوار.

وأضاف أوغلو خلال تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "أثبتت اليونان بشكل واضح في الآونة الأخيرة أنها لا تؤيد الحوار، من خلال رفضها للمبادرات الرامية للتفاهم".

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وأوضح أوغلو أنه "إن كانت اليونان واثقة من نفسها فلتجلس إلى طاولة المفاوضات، ولتصرح أمام الجميع بأنها محقة".

وتشهد العلاقات بين اليونان وتركيا في الأسابيع الأخيرة توترا متصاعدا بسبب الخلافات في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث تنفذ سفينة "أوروتش رئيس" التركية للمسح والتنقيب عمليات في منطقة تعد غنية بموارد الطاقة، ويعتبرها الجانب اليوناني جزءا من جرفه القاري.

المصدر: وكالات

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