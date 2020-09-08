باكستان.. 17 قتيلا و11 مفقودا نتيجة انهيار محجر رخام (صور)

قالت الشرطة إن ما لا يقل عن 17 شخصا قتلوا فيما فُقد 11 بعد انهيار محجر للرخام في منطقة نائية بباكستان، مضيفة أن الأرض ربما لم تكن مستقرة بسبب استخدام متفجرات قوية في تكسير الحجارة.

وأوضح قائد شرطة منطقة مهمند، طارق حبيب، اليوم الثلاثاء، أن ما بين 40 و50 شخصا كانوا في المحجر وقت الانهيار الذي حدث مساء أمس الاثنين.

وأضاف: "عادة يعمل عدد كبير في محاجر الرخام تلك، لكن من حسن الحظ كان أغلبهم قد أنهوا عملهم بالفعل وعادوا لمنازلهم".

وأصيب 9 أشخاص في الحادث، وقال طبيب في المستشفى المركزي بمنطقة غلني الواقعة على بعد نحو 50 كيلومترا من المحجر، إن عدد الضحايا غير معلوم بدقة، لأن بعض العائلات نقلت جثث ذويها إلى المنازل مباشرة.

Massive loss of life and property due to landslide in a marble mine, Tehsil safi, #Mohmand District. Around 25 to 30 people dead and 9 evacuated so far. Rescue operations are underway. pic.twitter.com/Qifs43Q8fr — Asma Kiyani (@kiyani_asma) September 7, 2020

ويواصل عمال الإنقاذ وجنود في البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

ويقع المحجر في منطقة مهمند بغرب باكستان، على الحدود مع أفغانستان. وتشتهر تلك المنطقة بالرخام الأبيض عالي الجودة الذي يباع في باكستان ويصدر للبلدان الأخرى.

المصدر: رويترز