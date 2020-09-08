وزير ألماني: العقوبات لن تجدي نفعا مع روسيا

أكد وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير، في حديث لقناة ARD التلفزيونية الألمانية، اليوم، أن العقوبات لن تجبر روسيا على تغيير موقفها.

وقال الوزير الألماني: "أنا في البرلمان منذ 26 عاما ... لا أعرف ولا حتى حالة واحدة، عندما تجبر العقوبات دولة مثل روسيا، على تغيير سلوكها".

وبحسب الوزير، فإن فرض القيود والعقوبات، سيؤدي على الأغلب إلى "تشديد السياسة". في الوقت نفسه، لم يستبعد ألتماير فرض عقوبات على روسيا، بسبب الموقف المحيط بالمدون الروسي المعارض، أليكسي نافالني.

وتدهورت صحة نافالني في 20 أغسطس الماضي، عندما كان على متن طائرة ركاب متوجهة من مدينة تومسك في شمال شرقي روسيا إلى العاصمة موسكو.

وهبطت الطائرة بشكل اضطراري في مدينة أومسك وتم نقل المدون إلى مستشفى محلي في حالة غيبوبة.

ونفى رئيس المستشفى في أومسك، العثور على آثار مواد سامة في جسم نافالني.

وفي 22 أغسطس سمح الأطباء الروس بنقل نافالني إلى ألمانيا لمواصلة العلاج هناك، بناء على طلب عائلته، وبعد يومين زعم الأطباء في مستشفى "شاريتيه" ببرلين بالعثور على أدلة تثبت أنه تعرض للتسمم.

وذكرت الحكومة الألمانية مؤخرا أن الفحوصات كشفت عن أدلة تثبت أن نافالني تسمم بمادة كيميائية من نوع "نوفيتشوك".

المصدر: نوفوستي