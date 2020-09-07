تركيا.. 1703 إصابات و57 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل 1703 إصابات جديدة بفيروس كورونا و57 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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وذكرت الوزارة، في بيان يومي، أن الحصيلة العامة للإصابات بالفيروس بلغت 281509 حالات.

يشار إلى أن الأرقام الأخيرة هي الأكبر للإصابات بكورونا منذ أواسط مايو الماضي. وكان وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أعلن سابقا أن البلاد تمر ذروة ثانية للإصابات منذ بداية جائحة كورونا في مارس الماضي.

وأضاف البيان أن 1047 حالة تعافت من مرض "كوفيد-19" (الذي يسببه فيروس كورونا)، ما يحمل إجمالي عدد المتعافين من هذا المرض إلى 252152.

المصدر: الأناضول + نوفوستي