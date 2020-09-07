بوتين والملك سلمان يبحثان إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في اتصال هاتفي اليوم الاثنين، آفاق التعاون الثنائي لإنتاج اللقاح ضد فيروس كورونا.

وأفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن الزعيمين ناقشا خلال المكالمة الهاتفية، الجهود الجماعية للتغلب على الآثار السلبية لوباء الفيروس على الاقتصاد العالمي وعلى القطاع المالي، بما في ذلك المبادرة التي قدمها الرئيس الروسي في قمة مجموعة العشرين الاستثنائية في مارس الماضي، حول إنشاء "ممرات خضراء" للإمداد المتبادل بالأدوية والأغذية والمعدات التكنولوجية.

المصدر: نوفوستي