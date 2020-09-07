أميرعبد اللهيان: الإمارات ستكون في دائرة ردنا على أي اعتداء إسرائيلي يطال إيران

حذر مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أميرعبداللهيان أنه وبعد تطبيع الإمارات مع إسرائيل فإن أي اعتداء اسرائيلي على إيران يحدث ستكون الإمارات في دائرة الرد.

وقال عبد اللهيان في مقابلة لقناة العالم: "بأي حسابات كانت الإمارات قد دخلت التعاون مع الكيان الصهيوني فهي وأولا تعرض أمنها بالذات للخطر، لأن الصهاينة أين وضعوا أقدامهم كان انعدام الأمن ثمرة ذلك، وفي الدرجة الثانية فإنهم يعرضون بذلك أمن الخليج (الفارسي) للخطر، وثالثا يعرضون أمن انتقال الطاقة من هذه المنطقة، ورابعا يعرضون بذلك أمن جيرانهم ومنها الجمهورية الإسلامية للخطر".

وتابع عبد اللهيان قائلا: "منذ أن أفصحت الإمارات تطبيعها لعلاقاتها مع الكيان الإسرائيلي الموهوم فإن أي حدث ظاهر أو مبطن يحدث على يد أجهزة المخابرات الإسرائيلية أو عملائهم في الجمهورية الإسلامية أو المنطقة فإن الرد الذي سوف يأتي سوف لن يكون موجها للكيان الصهيوني وحسب، وسوف تكون الإمارات جزءا من الرد."

وأكد عبد اللهيان أنه على الإماراتيين ألا ينسوا أن تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معهم في هذه القضية كان يتضمن ذلك القدر من الإهانة بحيث أنه يشعر أن الإمارات بأكملها ليست سوى مستوطنة صهيونية يزيح الستار عنها اليوم، وهذه إهانة ارتضاها محمد بن زايد للشعب الإماراتي وللمنطقة، ونحن آسفون بشدة لذلك، ونأمل كثيرا أن يعود أصحاب العقول في الإمارات العربية المتحدة من هذا الطريق الخطأ.

المصدر: قناة العالم