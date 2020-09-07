اعتقال رئيسة أكبر جمعية خيرية في إيران

اعتقلت الشرطة الإيرانية، أمس الأحد، زهرة رحيمي خامنه، مديرة جمعية الإمام علي الطلابية الخيرية.

وأفادت وكالة أنباء "حقوق الإنسان" الإيرانية، بأنه جرى التحقيق مع زهرة ونقلها إلى سجن ايفين بشمال العاصمة طهران، ووضعها في جناح الحجر الصحي بالسجن.

ونقلت الوكالة عن محامي زهرة قوله، إن المحكمة طلبت منها تقديم كفالة بمبلغ 5 مليارات ريال إيراني للإفراج عنها، لكن بسبب نهاية ساعات العمل الرسمي يوم أمس الأحد، لم تتمكن من توفير الكفالة، مما استدعى نقلها إلى سجن ايفين.

وتم استدعاء زهرة، زوجة شارمين ميمندي نجاد، مؤسس جمعية الإمام علي الطلابية، سابقا كمتهمة في 16 أغسطس من هذا العام. وبعد مرور بعض الوقت، تم استدعاؤها إلى محكمة إيفين للمرة الثانية في 3 سبتمبر، لتقديم بعض التفسيرات.

وفي 22 يوليو الماضي، تم اعتقال شارمين ميمندي نجاد، مؤسس الجمعية التي تأسست في عام 1999 لتقدم مساعدات للمواطنين الإيرانيين، ومرتضى كي مانيش، مدير الإعلام بالجمعية، وكتايون عفرازه، مسؤول بالجمعية.

المصدر: وكالات