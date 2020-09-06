فرنسا.. 3 وفيات و7071 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أفادت بيانات الصحة العامة الفرنسية يوم الأحد، بتسجيل أكثر من 7000 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في البلاد.

وتشير التقارير إلى زيادة في عدد حالات العلاج في المستشفيات والحالات الخطيرة في العناية المركزة.

وتم تشخيص 7071 حالة جديدة في غضون 24 ساعة تراجعا من 8550 حالة يوم السبت.

كما تسبب فيروس كورونا في 3 حالات وفاة إضافية، ليرتفع عدد ضحايا الوباء إلى 30701 حالة في فرنسا.

وبلغ عدد حالات الاستشفاء الجديدة على مدار الأيام السبعة الماضية 1704 حالات مقابل 1661 يوم السبت، فيما بلغ عدد المصابين بالعناية المركزة 288، بزيادة ثلاث مرات عن يوم السبت.

المصدر: رويترز