تقرير: حملة ترامب تستخدم "يوتيوب" كسلاح سري في السباق الانتخابي

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وصندوقه المشترك مع اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري أنفقا 65 مليون دولار لترويجه ضمن السباق الرئاسي 2020.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، إن مكتب حملة ترامب استفاد كثيرا في الاستحقاق الرئاسي عام 2016 من موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي مما منحه ميزة لافتة للتغلب على منافسته الديمقراطية آنذاك، هيلاري كلينتون، لكن هذه المرة راهن المرشح الجمهوري على منصة "يوتيوب"، التي يستخدمها كـ"سلاحه السري".

وأوضحت الصحيفة أن حملة ترامب، وصندوقه المشترك مع اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري أنفقا 65 مليون دولار للأنشطة الانتخابية في "يوتيوب" ومنصة البحث في "غوغل"، التي تدير الموقع، قبيل اقتراع 3 نوفمبر 2020، ومنها 30 مليون دولار منذ يوليو.

ولفت التقرير في هذا السياق إلى أن حملة منافس ترامب في هذه الانتخابات، جون بايدن، وصندوقه المشترك مع اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي خصصا حتى الآن في هذا المجال 33 مليون دولار.

ويعتبر فريق ترامب، حسب الصحيفة، منصة "يوتيوب" نقطة ضعف في حملة بايدن، الذي تقول الاستطلاعات إنه يتفوق على منافسه الجمهوري قبيل الانتخابات، وتسعى للاستفادة من هذه الميزة أمام الديمقراطيين.

ولفتت إلى أن معظم الحملات الانتخابية تقتصر أنشطتها في الموقع على نشر إعلانات تلفزيونية عليه، إلا أن قناة ترامب في "يوتيوب" تمثل شبكة واسعة للأخبار والمواد الترويجية والعروض التي تبث عبر الإنترنت.

المصدر: "بوليتيكو" + وكالات