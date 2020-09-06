هزة أرضية بقوة 6.4 درجة تضرب شرقي الفلبين

أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، بأن هزة أرضية بلغت قوتها 6.4 درجة على مقياس ريختر، ضربت جزيرة مينداناو الفلبينية اليوم الأحد.

وقال المركز إن "زلزالا بلغت شدته 6.4 درجة وقع على بعد 82 كيلومترا إلى الشرق والشمال الشرقي من منطقة جنرال سانتوس في جزية مينداناو الفلبينية"، موضحا أن الزلزال كان على عمق 473 كيلومترا.

ولم ترد أي معلومات عن وقوع ضحايا بشرية أو دمار في المنطقة، ولم تصدر السلطات المحلية تحذيرا من تسونامي بسبب الهزة.

A magnitude 6.4 earthquake took place 24km NE of Lapuan, Philippines at 15:23 UTC (7 minutes ago). It's depth was 117km and was reported by GFZ. #earthquake#earthquakes#Lapuan#Philippinespic.twitter.com/DdlOzMHXRk — Earthquake Alerts (@QuakeAlerts) September 6, 2020

لكن معهد الفلبين لعلوم البراكين والزلازل، ذكر أنه يتوقع حدوث أضرار وتوابع، لكنه أكد أنه لا يوجد تهديد أمواج مد عاتية (تسونامي) بسبب طبيعة الزلزال في منطقة ذات نشاط تكتوني قريبة من الشاطئ.

وقال المعهد في بيان متداول: "استنادا إلى البيانات المتاحة، لا يوجد تهديد بحدوث أمواج تسونامي مدمرة".

ووفقا لبيانات وكالة الإحصاء الفلبينية، يعيش في المنطقة المذكورة 1.2 مليون شخص، أو حوالي واحد في المئة من سكان الفلبين.

المصدر: وكالات