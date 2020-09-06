أذربيجان تعلن عدم مشاركتها في مناورات "القوقاز-2020" في روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أنها لن تشارك في التدريبات العسكرية "القوقاز - 2020"، المقرر إجراؤها في روسيا في سبتمبر الشهر الجاري.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية، أن العسكريين الأذربيجانيين لن يشاركوا في مناورات "القوقاز-2020"، وأنه سيتم إرسال عسكريين اثنين بصفة مراقبين فقط.

وفي وقت سابق قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن وزراء دفاع "منظمة شنغهاي للتعاون" و"رابطة الدول المستقلة" و"منظمة معاهدة الأمن الجماعي" اتفقوا على توسيع التعاون في مكافحة الإرهاب، وإنه ستُجرى التدريبات المشتركة الأولى في إطار مناورات "القوقاز-2020"، دون أن يتطرق للشكل الذي ستجرى فيه هذه التدريبات.

وكانت الهند قد أعلنت عدم مشاركتها في هذه المناورات بسبب الوضع الوبائي الذي يشهده العالم، وأبلغت نيودلهي موسكو بقرارها عدم المشاركة، مؤكدة أن روسيا والهند تظلان شريكين استراتيجيين متميزين.

المصدر: نوفوستي