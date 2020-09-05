غرق عدة قوارب خلال عرض لدعم ترامب في تكساس (فيديو)

أفادت أجهزة الأمن الأمريكية، مساء السبت، بغرق عدة قوارب شاركت في استعراض في بحيرة ترافيس بولاية تكساس أقيم دعما لرئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب.

وذكر مكتب قائد شرطة دائرة ترافيس، عبر تغريدة نشرها في "تويتر"، أنه "تلقى اتصالات متعددة بطلب المساعدة من قوارب منكوبة خلال عرض لدعم ترامب في بحيرة ترافيس، وتم غرق عدد منها".

TCSO responded to multiple calls involving boats in distress during the Trump parade on Lake Travis. Several boats did sink. — Travis County SO (@TravisCoSheriff) September 5, 2020

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن ممثل لمكتب قائد شرطة ترافيس قوله إن 4 قوارب غرقت على الأقل خلال الحادث، بينما ذكرت هيئة الإطفاء المحلية أن عناصرها انتشلوا من مياه البحيرة عدة أشخاص.

What’s that saying? “God don’t like ugly?”

Between this and Lake Travis, whole lotta ugly going on. https://t.co/rJXSa74sy0 — Juicebox McGee (@appl3s) September 5, 2020

Lake Travis Trump Boat Parade: just working class Americans in $300k boats and with four helicopters...

Taken from my balcony pic.twitter.com/jfEQ4jpGgJ — Brandy (@votecumby) September 5, 2020

Breaking: Multiple boats are either in distress or have sunk on Lake Travis in Texas during a "Trump Boat Parade", according to Travis County Sheriff’s Office. A video shows the scene of the parade earlier today. pic.twitter.com/5Q8XQLY676 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) September 5, 2020

ولم يتم حتى الآن ورود أي تقارير حول وقوع إصابات، وأفاد منظمو الفعالية في وقت سابق عبر حساب خاص في موقع "فيسبوك" بأنه كان من المخطط له أن يزور العرض نحو 2600 شخص.

وسبق أن أجري عرضان ممثلان لدعم ترامب، الذي يخوض سباقا انتخابيا شرسا للفوز بولاية ثانية مع الديمقراطي، جو بايدن، في كل من نيوجيرسي وفلوريدا.

المصدر: RT + وكالات