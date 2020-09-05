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غرق عدة قوارب خلال عرض لدعم ترامب في تكساس (فيديو)

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غرق عدة قوارب خلال عرض لدعم ترامب في تكساس (فيديو)
CBS Austin
عرض للقوارب في بحيرة ترافيس بولاية تكساس دعما لرئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب.
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أفادت أجهزة الأمن الأمريكية، مساء السبت، بغرق عدة قوارب شاركت في استعراض في بحيرة ترافيس بولاية تكساس أقيم دعما لرئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب.

وذكر مكتب قائد شرطة دائرة ترافيس، عبر تغريدة نشرها في "تويتر"، أنه "تلقى اتصالات متعددة بطلب المساعدة من قوارب منكوبة خلال عرض لدعم ترامب في بحيرة ترافيس، وتم غرق عدد منها".

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن ممثل لمكتب قائد شرطة ترافيس قوله إن 4 قوارب غرقت على الأقل خلال الحادث، بينما ذكرت هيئة الإطفاء المحلية أن عناصرها انتشلوا من مياه البحيرة عدة أشخاص.

ولم يتم حتى الآن ورود أي تقارير حول وقوع إصابات، وأفاد منظمو الفعالية في وقت سابق عبر حساب خاص في موقع "فيسبوك" بأنه كان من المخطط له أن يزور العرض نحو 2600 شخص.

وسبق أن أجري عرضان ممثلان لدعم ترامب، الذي يخوض سباقا انتخابيا شرسا للفوز بولاية ثانية مع الديمقراطي، جو بايدن، في كل من نيوجيرسي وفلوريدا.

المصدر: RT + وكالات

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