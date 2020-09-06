ترامب يطالب بطرد مراسلة في "فوكس نيوز" بسبب قدامى المحاربين

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شبكة "فوكس نيوز" بطرد مراسلتها جينيفر غريفين التي أكدت ادعاءات إعلامية تفيد بأن الرئيس الجمهوري أهان قدامى المحاربين.

وتعرض ترامب لموجة انتقادات حادة بعد نشر مجلة "ذي أتلانتك" تقريرا ذكرت فيه أنه وصف جنود مشاة البحرية الأمريكية الذين قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى بـ"الفشلة" و"المغفلين"، وذلك عندما تخلف عن زيارة مقبرة عسكرية أمريكية خارج باريس خلال زيارته فرنسا في نوفمبر 2018.

وكان التبرير الرسمي حينها لعدم زيارته المقبرة العسكرية أن الطقس كان سيئا.

وأفادت جينيفر غريفين مراسلة "فوكس نيوز" بأن اثنين من مسؤولي الإدارة السابقين أكدا لها أن الرئيس "لم يكن راغبا بركوب السيارة والذهاب لتكريم الجنود الأمريكيين القتلى"، ما يعني أن الطقس لم يكن السبب.

كما أبلغها مسؤول بأن ترامب استخدم كلمة "مغفلين" لتشويه سمعة قدامى المحاربين، لكن في سياق مختلف يتعلق بحرب فيتنام.

ونقلت عن المسؤول الذي لم تسمه قوله "عندما تحدث الرئيس عن حرب فيتنام قال إنها حرب غبية، وكل من ذهب إلى هناك كان مغفلا".

واعتبر المسؤول أنها "كانت زلة نابعة من شخصية الرئيس.. هو لم يكن بإمكانه أن يستوعب لماذا قد يموت أشخاص من أجل وطنهم، فالأمر لا يستحق".

وقال ترامب في تغريدة غاضبة "جينيفر غريفين يجب أن تطرد بسبب هذا النوع من الصحافة.. هي حتى لم تتصل بنا من أجل التعليق.. فوكس نيوز انتهت".

Jennifer Griffin of Fox News Did Not Confirm ‘Most Salacious‘ Part of Atlantic Story https://t.co/rUpbSWhHac via @BreitbartNews All refuted by many witnesses. Jennifer Griffin should be fired for this kind of reporting. Never even called us for comment. @FoxNews is gone! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2020

ودافع ترامب عن نفسه بشدة في أعقاب نشر تقرير "ذي أتلانتيك"، وغرد وأعاد تغريد تعليقات تصف التقرير بأنه "أخبار مضللة"، كما وصف رئيس تحرير المجلة جيفري غولدبرغ الذي كتب التقرير بأنه شخص "كريه".

The Atlantic Magazine is dying, like most magazines, so they make up a fake story in order to gain some relevance. Story already refuted, but this is what we are up against. Just like the Fake Dossier. You fight and and fight, and then people realize it was a total fraud! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 4, 2020

ودافع العديد من زملاء غريفين في "فوكس نيوز" عنها بشكل علني على "تويتر"، إلى جانب عضو الكونغرس الجمهوري آدم كينزينغر الذي وصفها بأنها "منصفة وشجاعة".

وتوجهت غريفين إلى ترامب بالقول على هواء "فوكس نيوز" مباشرة السبت "يمكنني أن أبلغك أن مصادري لا يمكن التشكيك فيها"، مضيفة "مصادري ليست مجهولة بالنسبة إلي وأشك في أنها مجهولة أيضا بالنسبة للرئيس".

Two former sr Trump admin officials confirm .@JeffreyGoldberg reporting that President Trump disparaged veterans and did not want to drive to honor American war dead at Aisne-Marne Cemetery outside Paris. — Jennifer Griffin (@JenGriffinFNC) September 4, 2020

وقبل نشر "ذي أتلانتك" للقصة، أفاد استطلاع لموقع "ميليتري تايمز" ومعهد جامعة سيراكيوز للمحاربين القدامى أن 37.4 بالمئة فقط من الجنود الموجودين في الخدمة يدعمون إعادة انتخاب ترامب، بينما يؤيد 43.1 بالمئة المرشح الديمقراطي جو بايدن.

المصدر: أ ف ب