لليوم الرابع.. الإصابات اليومية بكورونا في إندونيسيا فوق الـ3000

لليوم الرابع على التوالي، سجلت السلطات الصحية في إندونيسيا أكثر من ثلاثة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وأكد فريق العمل المكلف بمكافحة الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في إندونيسيا اليوم السبت عن رصد 3128 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 3269 إصابة أمس الجمعة و3622 إصابة الخميس و3075 إصابة الأربعاء.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان على مستوى العالم 190665 حالة.

وارتفع عدد ضحايا الوباء في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 108 حالات وفاة جديدة (مقابل 82 وفاة في اليوم السابق)، وبلغ 7940 حالة وفاة.

المصدر: وكالات