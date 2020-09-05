إسبر يبحث مع غانتس التطورات الأخيرة بين إسرائيل والإمارات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية يوم الجمعة إن الوزير مارك إسبر، بحث مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عبر الهاتف، آخر التطورات في المنطقة.

وخلال الاتصال، هنأ إسبر نظيره الإسرائيلي غانتس على الخطوة التاريخية لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات.

وتبادل الوزيران وجهات النظر حول الكيفية التي ستؤدي بها التطورات الأخيرة إلى تعزيز أولويات الدفاع المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والالتزام بالحفاظ على حوار مفتوح حول سبل التعاون المحتملة.

المصدر: RT