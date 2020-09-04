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بعد كوسوفو.. صربيا تعلن نيتها فتح سفارة في القدس

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بعد كوسوفو.. صربيا تعلن نيتها فتح سفارة في القدس
Reuters
القدس
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أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، بأن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أعلن اليوم أن بلاده ستنقل سفارتها إلى القدس حتى شهر يوليو 2021.

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وقال في تغريدة على "تويتر": "استمرارا للجهود التي بذلها رئيس الوزراء نتنياهو من أجل توسيع العلاقات الدبلوماسية الإسرائيلية والاعتراف بأورشليم كعاصمة إسرائيل، أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش اليوم أن صربيا ستنقل سفارتها إلى أورشليم حتى شهر يوليو 2021".

وأضاف "هذه هي الدولة الأوروبية الأولى التي ستفتح سفارة لها في أورشليم.. أشكر صديقي الرئيس الصربي فوتشيتش على قراره الاعتراف بأورشليم كعاصمة إسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.. وأود أن أشكر أيضا صديقي الرئيس ترامب على مساهمته الكبيرة في تحقيق هذا الإنجاز".

وأكد أن تل أبيب ستواصل جهودها الرامية إلى أن دول أوروبية أخرى ستنقل سفاراتها إلى القدس.

المصدر: وكالات

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