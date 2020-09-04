نتنياهو: كوسوفو وافقت على فتح سفارتها في القدس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء يوم الجمعة، إن كوسوفو وافقت على فتح سفارتها في القدس، مما يجعلها أول دولة ذات أغلبية مسلمة تخطو تلك الخطوة.

وأعلن نتنياهو أنه عقب المشاورات التي أجراها خلال الـ24 ساعة الأخيرة مع وزارة الخارجية وهيئة الأمن القومي وجهات أخرى، ستقيم إسرائيل وكوسوفو علاقات دبلوماسية بينهما.

إتصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب برئيس الوزراء نتنياهو خلال لقائه مع رئيس الوزراء الكوسوفي عبدالله هوتي وهنأ الزعيمين على قرارهما إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل وكوسوفو.



كما أعلن رئيس الوزراء الكوسوفي خلال لقائه مه الرئيس ترمب أن بلاده ستفتح سفارة لها في أورشليم. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) September 4, 2020

وقال رئيس الوزراء نتنياهو: "كوسوفو ستكون الدولة الأولى ذات الأغلبية المسلمة التي ستفتح سفارة في أورشليم.. كما قلت في الأيام الأخيرة - دائرة السلام والاعتراف بإسرائيل تتوسع ومن المتوقع انضمام دول أخرى إليها".

وتابع مكتب نتنياهو قائلا: "اتصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء نتنياهو خلال لقائه مع رئيس الوزراء الكوسوفي عبد الله هوتي وهنأ الزعيمين على قرارهما إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل وكوسوفو".

إتصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب برئيس الوزراء نتنياهو خلال لقائه مع رئيس الوزراء الكوسوفي عبدالله هوتي وهنأ الزعيمين على قرارهما إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل وكوسوفو.



كما أعلن رئيس الوزراء الكوسوفي خلال لقائه مه الرئيس ترمب أن بلاده ستفتح سفارة لها في أورشليم. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) September 4, 2020

وجاء إعلان السفارة بعد وقت قصير من قول نتنياهو إن إسرائيل وكوسوفو اتفقتا على إقامة علاقات دبلوماسية في أعقاب إعلان مماثل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة، إن كوسوفو وإسرائيل اتفقتا على تطبيع العلاقات بينهما وإن صربيا ملتزمة بنقل سفارتها للقدس.

وفي كلمة بالمكتب البيضاوي قبل الاجتماع مع زعيمي صربيا وكوسوفو، أعلن ترامب أيضا أن البلدين وافقا على تطبيع العلاقات الاقتصادية، في تحرك وصفه الرئيس الأمريكي بالانفراجة الكبرى بعد أكثر من عقد على إعلان كوسوفو الاستقلال عن صربيا في 2008.

المصدر: وكالات