عقوبات أمريكية تستهدف مسؤولين في حكومة فنزويلا

أعلنت الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة عن فرض حزمة جديدة من العقوبات على مسؤولين رفيعي المستوى في حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وذكرت الخزانة في بيان لها أن العقوبات تطال "أربع شخصيات رئيسية أسهمت في محاولات نظام مادورو تقويض استقلالية فنزويلا والنظام الديمقراطي فيها"، وهم دافيد أوخينيو دي ليما سالاس، ورينالدو إنريكي مونيوز بيدروزا، وإنديرا مايرا ألفونزو إزاغيري، وخوزيه لويس غوتيريز بارا.

وينص بيان الخزانة الأمريكية على أن تصرفات هؤلاء المسؤولين جاءت ضمن إطار مخطط أوسع نطاقا يهدف إلى "منع تنظيم انتخابات برلمانية حرة ونزيهة في فنزويلا في ديسمبر 2020".

المصدر: RT