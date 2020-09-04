أردوغان: الشعب التركي لا يقبل بالانتداب والوصاية ولن يسمح بتقسيم وطنه

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن شعب بلاده لن يسمح بتقسيم وطنه، مهما كانت التحديات القائمة أمامه.

وذكر أردوغان في رسالة صدرت عنه اليوم الجمعة بمناسبة الذكرى السنوية الـ101 لمؤتمر سيواس: "كانت أمتنا تقاوم دوما التهديدات الموجهة ضد علمها ووطنها واستقلالها بالاتحاد والتضامن، فجميع مواطنينا، من الشباب والمسنين، والرجال والنساء، دافعوا باستمرار عن الإرادة الوطنية وعن مستقبلهم، بروح وحماسة حرب الاستقلال".

وقال الرئيس إن الاتحاد والتضامن، ما دام راسخا، "سيدرأ أي تهديد يواجه حرية الشعب التركي وقيمه وأخوته"، مضيفا: "الشعب التركي الذي لم يقبل بالانتداب والوصاية لن يسمح أبدا بتقسيم هذا الوطن وسيحافظ عليه ككل لا يتجزأ".

ولفت أردوغان إلى أن المؤتمر الذي عقدته الحركة الوطنية التركية في مدينة سيواس في سبتمبر 1919 كان إحدى نقاط التحول خلال "حرب الاستقلال"، مضيفا أن مخرجات هذا المؤتمر أصبحت "بيان استقلال صدحت به الأمة التركية للعالم أجمع في أحلك الأوقات".

وأعرب الرئيس عن عزمه على الاستمرار في الحفاظ على "الموقف الوطني الذي تجسد في مؤتمر سيواس"، محذرا من أن من يحاول المساس بتركيا وعلمها واستقلالها "سيجد أمامه الإرادة ذاتها، وسيخيب أمله".

المصدر: الأناضول