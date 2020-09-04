ألمانيا تؤكد قبولها طلب روسيا المساعدة القانونية في قضية نافالني

صرحت وزارة العدل الألمانية اليوم الجمعة بأنها قبلت طلب روسيا الحصول على المساعدة القانونية في التحقيق في قضية الناشط والمدون الروسي أليكسي نافالني.

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وقالت متحدثة باسم الوزارة في إحاطة صحفية: "تقدمت النيابة العامة الروسية في 27 أغسطس بطلب الحصول على المساعدة القانونية في قضية نافالني، ووافقت الحكومة على قبوله. ونقلت وزارة العدل هذا الطلب صباح اليوم لإدارة العدل في برلين لإحالتها إلى النيابة العامة في المدينة".

وأضافت المتحدثة أن وزارة العدل لا تعلق على مضمون الطلب، فيما ذكر الجانب الروسي في وقت سابق أن الحديث يدور عن تقديم نتائج الفحوص والتحاليل والتشخيصات الأولية لنافالني.

وتدهورت صحة نافالني في 20 أغسطس الماضي على متن طائرة ركاب متوجهة من مدينة تومسك في شمال شرقي روسيا إلى العاصمة موسكو.

وهبطت الطائرة بشكل اضطراري في مدينة أومسك في سيبيريا وتم نقله إلى مستشفى محلي في حالة غيبوبة.

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ونفى رئيس المستشفى في أومسك العثور على آثار أي مواد سامة في جسمه.

وفي 22 أغسطس سمح الأطباء الروس بنقل نافالني إلى ألمانيا لمواصلة العلاج، وبعد يومين أعلن الأطباء في مستشفى "شاريتيه" عن العثور على أدلة تثبت أنه تعرض للتسمم.

المصدر: "نوفوستي"