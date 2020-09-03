الكرملين: الاتهامات الألمانية حول تسميم نافالني لا أساس لها

ردا على الاتهامات الألمانية لروسيا بتسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا لا ترى سببا أو أساسا لهذه الاتهامات.

وقال بيسكوف إن ألمانيا لم تزود السفير الروسي ببرلين بمعلومات حول الفحوصات التي أجراها المتخصصون الألمان، وما الذي جعلهم يتوصلون إلى استنتاج حول التسمم.

وأكد المتحدث باسم الكرملين أن الأطباء الروس أجروا العديد من الاختبارات قبل إرسال نافالني إلى برلين، ولم يتم اكتشاف أي مواد سامة.

وأعلنت الحكومة الألمانية في وقت سابق أن الفحوصات التي أجريت في المختبر التابع للجيش الألماني كشفت أن نافالني تعرض للتسميم باستخدام مادة "نوفيتشوك" في روسيا.

ولم تستبعد الخارجية الروسية، أن تكون التصريحات الألمانية عن حالة نافالني تهدف إلى "تبرير إجراءات معدة مسبقا ضد روسيا".

المصدر: وكالات