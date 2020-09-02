موسكو: لا نستبعد أن تكون تصريحات برلين عن نافالني محاولة لتبرير إجراءات أعدت مسبقا ضد روسيا

لم تستبعد الخارجية الروسية، أن تكون التصريحات الألمانية عن حالة المدون الروسي المعارض ألكسي نافالني تهدف إلى "تبرير إجراءات معدة مسبقا ضد روسيا".

وقالت الوزارة في بيان صدر اليوم الخميس: "إذا كان الغرض منها تبرير إجراءات جوابية معدة مسبقا واعتمدت في وقت سابق، سيتضح سبب اللجوء إلى دبلوماسية مكبرات الصوت واستبدال التعاون التقليدي بحملة إعلامية وتوجهات علنية إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وذكر اسم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

إقرأ المزيد

وأضافت الخارجية الروسية أن مزاعم برلين حول تعرض نافالني للتسميم باطلة، وقالت: "مرة أخرى، نشهد حالة يفضل فيها شركاؤنا إطلاق تصريحات مثيرة دون تقديم أي أدلة، بدلا من أداء عمل دقيق يستند إلى الوقائع والبراهين، والتفاعل الموضوعي عبر القنوات الأمنية والطبية".

وأشارت إلى أن ألمانيا "تتجاهل تماما الآليات القانونية للتعاون" في ما يتعلق بقضية نافالني.

ودعت موسكو السلطات الألمانية إلى التعاون وتبادل المعلومات بشأن القضية، إذ قالت: "إذا كان الهدف الحقيقي وراء هذه التصريحات هو إجراء تحقيق شامل من قبل الجهات المختصة وبمشاركة المؤسسات الطبية، وهو الأمر الذي نصر عليه بشدة، فإننا ندعو شركاءنا إلى التعاون الكامل وتبادل المعلومات مع إشراك الآليات القانونية الثنائية القائمة".

وسبق أن قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إن "نافالني وقع ضحية محاولة اغتياله بغاز الأعصاب من فصيلة "نوفيتشوك"، مطالبة السلطات الروسية بالرد "على الأسئلة الصعبة" المتعلقة بحالة نافالني.

المصدر: وكالات