بيلاروس.. توقيف 26 متظاهرا خلال اليوم الماضي

أفادت وزارة الداخلية البيلاروسية، اليوم الجمعة، بتوقيف 26 شخصا جراء فعاليات احتجاجية غير مرخصة خلال يوم أمس.

وأوضح المكتب الصحفي للوزارة عبر "تلغرام" أن 7 من الموقوفين تم إيداعهم في الحبس حتى موعد النظر في قضاياهم في المحكمة.

وذكرت الوزارة أن نحو 850 شخصا شاركوا أمس في 30 فعالية غير مرخصة مناهضة للحكومة في 9 من مدن البلاد، مقابل 10 آلاف شخص حضروا 10 تجمعات مؤيدة "للسلم والأمان والهدوء" في مختلف أنحاء بيلاروس.

يذكر أن في الأيام الأولى بعد الانتخابات الرئاسية البيلاروسية في 9 أغسطس الماضي استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع احتجاجا على نتائج الانتخابات التي أعلن فيها فوز الرئيس لوكاشينكو، واصفينها بـ"المزورة".

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ولاحقا أصبحت الشرطة تمتنع عن استخدام القوة ضد المتظاهرين، مع استمرار العمل على احتواء الاحاجاجات .

وأكدت سفيتلانا تيخانوفسكايا، المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية وزعيمة المعارضة، أمس الخميس أن الاحتجاجات المناهضة للحكومة لن تتوقف، وهي تمثل ضغطا كافيا على الحكومة الحالية.

وتطالب المعارضة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الفائز في الانتخابات الأخيرة، بالتنحي أو تنظيم انتخابات جديدة، بينما يتهم لوكاشينكو قوى خارجية بالوقوف وراء الاحتجاجات.

المصدر: "نوفوستي"