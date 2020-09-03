وزير الدفاع التركي يحلق ب"إف 16" فوق بحر إيجه (فيديو)

أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الخميس، جولة على متن طائرة "إف-16" فوق بحر إيجه.

جاء ذلك بمناسبة افتتاح وزير الدفاع "عام تدريب الطيران 2020-2021" للقوات الجوية، بإجرائه جولة على متن طائرة "إف-16" فوق بحر إيجه.

وأفاد مراسل الأناضول، بأنه رافق أكار في الافتتاح كل من يشار غولر، رئيس الأركان العامة، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، وقائد القوات البحرية التركية، الأدميرال عدنان أوزبال، و قائد القوات الجوية التركية الجنرال حسن كوتشوك أكيوز.

وحلق أكار بطائرة مقاتلة من طراز "إف-16" فوق بحر إيجه، مارا فوق مضيق "جناق قلعة" حيث ألقى التحية على نصب الشهداء.

وقال أكار خلال تحليقه فوق إيجه مخاطبا المرافقين له في المقاتلات الأخرى "سنواصل الكفاح بروح جناق قلعة، وسنعمل جاهدين بالشكل الذي يليق بجميع شهدائنا وخاصة الراقدون هنا".

وأعرب الوزير التركي عن تمنياته في أن يكون عام التدريب الجديد عاما ناجحا.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Ege'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği özel uçuştan görüntüler...#MSB#HulusiAkarpic.twitter.com/rs1JNXOW7m — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 3, 2020

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün de eşlik ettiği dörtlü kol uçuşunda Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamladı.https://t.co/esSaMM6f0P#MSB#HulusiAkarpic.twitter.com/xvlADxKmtK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 3, 2020

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetlerinin yeni uçuş eğitim yılının açılışını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla gerçekleştirdi.https://t.co/esSaMM6f0P#MSB#HulusiAkarpic.twitter.com/b3lw3jpsCy — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 3, 2020

المصدر: الأناضول