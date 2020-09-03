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وزير الدفاع التركي يحلق ب"إف 16" فوق بحر إيجه (فيديو)

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وزير الدفاع التركي يحلق ب
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أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الخميس، جولة على متن طائرة "إف-16" فوق بحر إيجه.

جاء ذلك بمناسبة افتتاح وزير الدفاع "عام تدريب الطيران 2020-2021" للقوات الجوية، بإجرائه جولة على متن طائرة "إف-16" فوق بحر إيجه.

وأفاد مراسل الأناضول، بأنه رافق أكار في الافتتاح كل من يشار غولر، رئيس الأركان العامة، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، وقائد القوات البحرية التركية، الأدميرال عدنان أوزبال، و قائد القوات الجوية التركية الجنرال حسن كوتشوك أكيوز.

وحلق أكار بطائرة مقاتلة من طراز "إف-16" فوق بحر إيجه، مارا فوق مضيق "جناق قلعة" حيث ألقى التحية على نصب الشهداء.

وقال أكار خلال تحليقه فوق إيجه مخاطبا المرافقين له في المقاتلات الأخرى "سنواصل الكفاح بروح جناق قلعة، وسنعمل جاهدين بالشكل الذي يليق بجميع شهدائنا وخاصة الراقدون هنا".

وأعرب الوزير التركي عن تمنياته في أن يكون عام التدريب الجديد عاما ناجحا.

المصدر: الأناضول

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