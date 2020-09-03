جونسون يبحث مع كوشنر عملية السلام في الشرق الأوسط

استقبل رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الخميس، كبير مستشاري الإدارة الأمريكية، جاريد كوشنر، لمناقشة عملية السلام في الشرق الأوسط.

وأكد مكتب رئيس حكومة المملكة المتحدة في رسالة إلكترونية تسلمتها وكالة "رويترز" أن جونسون انضم إلى اجتماع بين وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب وكوشنر، و"ناقشوا عملية السلام في الشرق الأوسط"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل اتفاق التطبيع التاريخي المبرم في أغسطس الماضي بين إسرائيل والإمارات بوساطة الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز