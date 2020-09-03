واشنطن تضغط على أثيوبيا بسبب جمود مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان

أكدت الخارجية الأمريكية أنها قررت تعليق بعض المساعدات إلى إثيوبيا مؤقتا، بسبب عدم إحراز تقدم في المفاوضات بين هذه الدولة ومصر والسودان بشأن مشروع سد النهضة الذي تقيمه إثيوبيا.

إقرأ المزيد

وأكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية في حديث لوكالة "أسوشيتد برس" أن وزير الخارجية مايك بومبيو اتخذ هذا القرار بناء على توجيهات من الرئيس دونالد ترامب، دون الكشف عن حجم المساعدات التي تم تجميدها ومدة سريان الإجراء.

وقال المتحدث إن التعليق المؤقت "يعكس قلق الولايات المتحدة بشأن قرار إثيوبيا من جانب واحد الشروع في ملء السد قبل التوصل إلى اتفاق واتخاذ كافة إجراءات السلامة اللازمة".

وذكر أن الولايات المتحدة سبق أن حذرت مرارا من أن هذه الخطوة الإثيوبية تشكل مخاطر ملموسة على سكان دول حوض النيل، مشيرا إلى أن بدء ملء السد قبل انتهاء المفاوضات يقوض ثقة الأطراف الأخرى بالتفاوض.

وأكد الدبلوماسي أن الولايات المتدحة تشعر بالقلق المتزايد إزاء عدم إحراز أي تقدم في المفاوضات الثلاثية، مشيرا إلى أن واشنطن تواصل العمل مع الدول الثلاث على الموضوع.

وأوضح المتحدث أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم إلى إثيوبيا لمساعدتها في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وفيروس العوز المناعي البشري وكذلك "بعض المساعدات الإنسانية المخصصة لدعم المتضررين جراء النزاعات والجفاف والتشرد وتحديات إنسانية أخرى".

المصدر: أسوشيتد رس