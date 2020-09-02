مصدر في الكونغرس: خفض المساعدات الأمريكية لإثيوبيا بسبب سد النهضة

ذكر مصدر في الكونغرس، أن الولايات المتحدة قررت اقتطاع 100 مليون دولار من مساعداتها لإثيوبيا، إثر استمرار الخلافات بينها ومصر والسودان حول سد النهضة.

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وأبلغ المصدر "رويترز"، بأن "الولايات المتحدة قررت خفض المساعدات" بسبب موقف إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة.

وجاء في رسالته لـ"رويترز": "زهاء 100 مليون دولار أو نحو ذلك ستتأثر ومنها تمويل حجمه 26 مليون دولار ينقضي أجله بنهاية العام المالي".

وقال المصدر إن معظم التمويل الذي شارف على الانتهاء مخصص للأمن الإقليمي وأمن الحدود والمنافسة السياسية وتحقيق التوافق والتغذية.

وأضاف أن التمويل المخصص لمكافحة الإيدز وبرنامج الغذاء مقابل السلام والمساعدة الدولية في الكوارث والمساعدات الخاصة بالهجرة واللاجئين،لن تتأثر.

ويحتدم الخلاف بين إثيوبيا ومصر والسودان على طريقة ملء سد النهضة وتشغيله.

المصدر: رويترز