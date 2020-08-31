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أديس أبابا تطلب توضيح واشنطن حول ما يشاع عن قطع مساعداتها

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أديس أبابا تطلب توضيح واشنطن حول ما يشاع عن قطع مساعداتها
Reuters Tiksa Negeri
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أعلن سفير إثيوبيا لدى واشنطن فيتسوم أريغا، أنه طلب التوضيح من السلطات الأمريكية، حول التقارير عن قطع واشنطن المساعدات لبلاده على خلفية التوتر المحيط بقضية سد النهضة.

وكتب السفير عبر "تويتر" أنه سمع عن نية واشنطن حجب 130 مليون دولار من المساعدات، وأن الأمر مرتبط بسد النهضة، مضيفا أنه ينتظر التوضيح من الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وشدد على عزم بلاده على استكمال مشروع السد، وكتب: "سنخرج إثيوبيا من الظلام".

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يأتي ذلك بعد أن تحدثت مجلة "فورين بوليسي" في وقت سابق عن خطوة أمريكية متوقعة قريبا لحجب بعض المساعدات عن إثيوبيا، بسبب مشروع سد النهضة الذي أدى إلى توتر شديد للعلاقت بين إثيوبيا والسودان ومصر.

المصدر: RT

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