بيلوسي تعليقا على فيديو صالون التجميل: خدعوني وعليهم الاعتذار!

قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إنها "تعرضت للخداع" برصدها بالفيديو في صالون تجميل مغلق للحجر الصحي بسبب الفيروس التاجي.

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وكانت قناة فوكس نيوز قد عرضت في وقت سابق مقطع فيديو من كاميرا مراقبة تظهر فيه بيلوسي، وهي تدخل من دون قناع إلى صالون تجميل في سان فرانسيسكو، مغلق بشكل رسمي للحجر الصحي، فيما اتهم صاحب الصالون بيلوسي بازدواجية المعايير.

قالت بيلوسي في معرض دفاعها عن نفسها: "أتحمل مسؤولية الوثوق بكلمة أصحاب الصالون في منطقتي، الذي كنت قد زرته عدة مرات، عندما قالوا إنهم يستطيعون استقبال الناس واحدا تلو الآخر، وإنه يمكنني حجز موعد. لقد صدّقت ذلك".

وتابعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، متحججة بقولها: "اتضح أنهم خدعوني. لذا أتحمل المسؤولية لأنني وقعت في الفخ. يجب على الصالون أن يعتذر لي لأنه خدعني".

المصدر: نوفوستي