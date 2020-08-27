بيلوسي: لا ينبغي أن تكون هناك أي مناظرة بين بايدن وترامب

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إنها لا تعتقد أنه ينبغي إجراء مناظرات رئاسية بين الرئيس الحالي دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن.

وخلال مؤتمر صحفي يوم الخميس، قالت بيلوسي: "لا أعتقد أنه ينبغي أن تكون هناك أي مناظرات "، وأضافت: "لا أعتقد أن رئيس الولايات المتحدة قد تصرف بطريقة شخص لديه أي صلة بالحقيقة والأدلة والبيانات والحقائق".

وتابعت: "لن أضفى الشرعية على حديث أو مناظرة معه حول رئاسة الولايات المتحدة".

وقال أندرو بيتس المتحدث باسم حملة بايدن، إن أعضاء الحملة "يتفقون بالتأكيد مع رئيسة مجلس النواب بيلوسي في وجهات نظرها بشأن سلوك ترامب".

وأضاف: "ولكن مثلما واجهت بيلوسي بقوة هذا السلوك في المكتب البيضاوي ومجلس الوزراء، فإن جو بايدن يتطلع إلى فعل الشيء نفسه على منصة المناقشة".

المصدر: وسائل إعلام أمريكية