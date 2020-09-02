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دراسة: الستيرويدات تحد من وفاة مرضى "كوفيد-19" الحرجين

الصحة

دراسة: الستيرويدات تحد من وفاة مرضى
Reuters
دراسة: الستيرويدات تحد من معدلات وفاة مرضى الحالات الحرجة المصابين بكوفيد-19
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توصل تحليل لسبع تجارب دولية إلى أن علاج مرضى الحالات الحرجة المصابة بـ"كوفيد-19" بأدوية من عائلة الستيرويدات، يحد من خطر الوفاة بنسبة 20 بالمئة.

وجمع التحليل بيانات تجارب منفصلة على جرعات منخفضة من العقاقير هيدروكورتيزون وديكساميثازون وميثيل بريدنيزولون، وتوصل إلى أن الستيرويدات تعزز معدلات إنقاذ حياة مرضى "كوفيد-19" التي تستدعي حالاتهم دخول غرفة العناية المركزة.

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وقال الباحثون: "يعادل هذا بقاء نحو 68 بالمئة من المرضى الأكثر إصابة بـ"كوفيد-19" على قيد الحياة بعد علاجهم بالكورتيكوستيرويدات مقارنة ببقاء نحو 60 بالمئة على قيد الحياة في غياب الكورتيكوستيرويدات".

وصرح جوناثان ستيرن أستاذ الإحصاء الطبي وعلم الأوبئة في جامعة بريستول البريطانية وأحد المشاركين في التحليل بأن "الستيرويدات علاج رخيص ومتوفر بالفعل وأكد تحليلنا فعاليته في الحد من الوفاة بين مرضى الحالات الحرجة من المصابين بكوفيد-19".

وأشار إلى أن التجارب التي أجراها باحثون في بريطانيا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة بعثت برسالة متسقة مفادها أن هذه الأدوية مفيدة لمرضى الحالات الحرجة بغض النظر عن السن أو النوع أو فترة المرض.

المصدر: رويترز

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