 
مباشر

وفد أفغاني إلى الدوحة تمهيدا لإطلاق مفاوضات مع "طالبان"

أخبار العالم

وفد أفغاني إلى الدوحة تمهيدا لإطلاق مفاوضات مع
Reuters Mohammad Ismail
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/onft

من المقرر أن يتوجه فريق تفاوضي تابع للحكومة الأفغانية غدا الخميس إلى العاصمة القطرية الدوحة ضمن إطار التحضيرات لإطلاق مفاوضات سلام مع حركة "طالبان".

وأكد المتحدث باسم مجلس المصالحة الأفغاني الأعلى، فريدون خوزون، للصحفيين اليوم الأربعاء أن الفريق التفاوضي مستعد لزيارة الدوحة، قائلا: "جميع العواقب أمام المفاوضات الأفغانية-الأفغانية أزيلت وعملية تبادل الأسرى ستكتمل قريبا والمفاوضات ستنطلق".

في غضون ذلك، أعلنت سلطات ولاية قندهارعن إطلاق سراح ثمانية آخرين من أصل 320 عنصرا من "طالبان" طلبت الحركة الإفراج عنهم كشرط لإطلاق مفاوضات السلام.

وأفادت تقارير صحفية بأن حكومة كابل أطلقت سراح أكثر من 200 من هؤلاء المحتجزين خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

المصدر: رويترز + طلوع نيوز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا