وفد أفغاني إلى الدوحة تمهيدا لإطلاق مفاوضات مع "طالبان"

من المقرر أن يتوجه فريق تفاوضي تابع للحكومة الأفغانية غدا الخميس إلى العاصمة القطرية الدوحة ضمن إطار التحضيرات لإطلاق مفاوضات سلام مع حركة "طالبان".

وأكد المتحدث باسم مجلس المصالحة الأفغاني الأعلى، فريدون خوزون، للصحفيين اليوم الأربعاء أن الفريق التفاوضي مستعد لزيارة الدوحة، قائلا: "جميع العواقب أمام المفاوضات الأفغانية-الأفغانية أزيلت وعملية تبادل الأسرى ستكتمل قريبا والمفاوضات ستنطلق".

في غضون ذلك، أعلنت سلطات ولاية قندهارعن إطلاق سراح ثمانية آخرين من أصل 320 عنصرا من "طالبان" طلبت الحركة الإفراج عنهم كشرط لإطلاق مفاوضات السلام.

وأفادت تقارير صحفية بأن حكومة كابل أطلقت سراح أكثر من 200 من هؤلاء المحتجزين خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

المصدر: رويترز + طلوع نيوز