مركز "غاماليا" الروسي: اختبار لقاح كورونا على كبار السن

قال رئيس مركز "غاماليا" الروسي للأوبئة والبيولوجيا المجهرية ألكسندر غينسبورغ، إن مؤسسته قامت بتطعيم بعض موظفيها الذين تزيد أعمارهم عن 70 وحتى 80 عاما، باللقاح المضاد لكوفيد-19.

وأكد غينسبورغ، أنهم جميعا بصحة جيدة، ويمارسون أعمالهم بحيوية ونشاط. وذكر أنه قام أيضا بتطعيم نفسه باللقاح.

سابقا جرى الحديث، عن اختبار اللقاح الروسي، على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عاما، وأنه يجب إجراء المزيد من الدراسات، حتى يصبح من الممكن اختباره على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

من جانبه، أعلن المكتب الصحفي للحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، أن فلاديمير جيرينوفسكي زعيم الحزب البالغ من العمر 74 عاما، تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق، سجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من كوفيد-19، الذي طوره مركز "غاماليا" بالتعاون مع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي.

وأفاد رئيس الصندوق كيريل دميترييف، بأن مؤسسته تلقت طلبات من أكثر من 20 دولة لشراء مليار جرعة من اللقاح الروسي. في الوقت نفسه، أشار إلى أن روسيا وافقت على إنتاج اللقاحات في خمس دول، والقدرات المتاحة تسمح بإنتاج 500 مليون جرعة في السنة.

المصدر: وكالات