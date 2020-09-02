متظاهرون أمريكيون يقاضون السلطات لفرضها حظر التجول بهدف وقف احتجاجاتهم

رفع المتظاهرون في كينوشا بولاية ويسكونسن، دعوى قضائية ضد السلطات المحلية لفرضها حظر التجول، بهدف وقف الاحتجاجات التي اندلعت بعد جرح جاكوب بليكان أثناء احتجاز الشرطة الأمريكية له.

إقرأ المزيد

وذكرت وكالة "رويترز" اليوم الأربعاء أنه تم رفع الدعوى في محكمة اتحادية بالمنطقة الشرقية من ولاية ويسكونسن من قبل أربعة أشخاص تم اعتقالهم لمشاركتهم في الاحتجاجات أثناء حظر التجول.

وقال هؤلاء إن ما مجموعه 150 شخصا اعتقلوا بحجة خرق حظر التجول. وفي الوقت نفسه، لم يتم اعتقال أي شخص من مؤيدي أعمال الشرطة، الذين خرجوا أيضا إلى الشوارع أثناء حظر التجول، حسب الوثيقة.

ووصف المدعون فرض حظر التجول بأنه غير قانوني، مؤكدين أن حرية التعبير والتجمع مكفولة بموجب الدستور الأمريكي.

وبدأت أعمال الشغب في كينوشا بعد أن أطلق ضابط شرطة النار على بليك الأمريكي من أصول إفريقية عدة مرات في ظهره يوم 23 أغسطس، بحجة أن الرجل البالغ من العمر 29 عاما والذي كان يحمل سكينا لم يمتثل لمطالب رجال الشرطة الذين وصلوا إلى مكان الحادث عند الطلب.

وتتحدث الشرطة عن صدور مذكرة توقيف بحق بليك بتهمة ارتكاب جرائم جنسية.

وتم إرسال وحدات من الحرس الوطني من ولاية ويسكونسن إلى المدينة، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود المحتجين. وقتل شخصان الأسبوع الماضي خلال أعمال الاحتجاج.

وذكرت شرطة كينوشي أنه منذ بدء أعمال الشغب في المدينة، تم اعتقال 175 شخصا بتهم السطو وحيازة المخدرات وانتهاك حظر التجول. وتمت مصادرة أكثر من 20 وحدة من الأسلحة النارية منهم.

المصدر:"تاس"