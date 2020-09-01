بالتنسيق مع FBI.. "فيسبوك" و"تويتر" يحجبان صفحات قالا إنها على صلة بروسيا

حجب موقعا "فيسبوك" و"تويتر" للتواصل الاجتماعي وحذفا عددا من الصفحات، قالا إنها على صلة بروسيا وتمارس "نشاطا منسقا غير مصرح له".

وأكد "فيسبوك" أنه حذف 15 صفحة على الموقع، قال إنها مرتبطة بـ"وكالة دراسات الإنترنت" التي اتهمتها دول غربية في وقت سابق بـ"نشاط خبيث" ونشر "معلومات مضللة".

وأوضح "فيسبوك" أنه حذف تلك الصفحات بناء على معلومات تلقاها من مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي.

بدوره، أعلن "تويتر" عن حجب 5 حسابات، قال إنها على صلة بأجهزة حكومية روسية، مضيفا أن الحسابات مرتبطة بمواقع "تنشر مواد ذات طابع سياسي".

وأكد "تويتر" أنه حجب الحسابات بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفدرالي أيضا.

وكان الموقعان قد حذفا وحجبا في وقت سابق صفحات مرتبطة بروسيا أو يعتقد بأنها على صلة بجهات روسية.

وانتقدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا سياسات الموقعين، مشيرة إلى أنهما يمارسان "رقابة سياسية".

المصدر: وكالات